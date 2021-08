Feyenoord legt na Bijlow ook Geertruida langer vast: ‘Insteek altijd geweest om te blijven’

,,Het is mooi dat we eruit zijn gekomen. Als Feyenoord zijnde willen we onze veelbelovende jonge spelers graag langdurig aan ons binden. Dat was ons al gelukt met spelers als Orkun Kökçü en Luis Sinisterra, en recent ook met Tyrell Malacia en Justin Bijlow. Het feit dat we Lutsharel aan dat rijtje toe kunnen voegen is een zeer positief gegeven. Hij is de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan en we zijn ervan overtuigd dat hij, zodra hij weer helemaal fit is, die ontwikkeling door gaat zetten", zo laat technisch directeur Frank Arnesen weten.