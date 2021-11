Feyenoord lijdt puntenverlies op bezoek bij FC Twente

In de tweede helft wist Feyenoord dat het moest winnen om woensdag tijdens het inhaalduel in de eigen Kuip tegen Heracels de koppositie te kunnen pakken in de eredivisie. De Rotterdammers openden deel twee met pogingen van Fredrik Aursnes en Bryan Linssen. FC Twente moest achteruit, Arne Slot bracht Reiss Nelson en Cyriel Dessers en de Belg kreeg al snel een grote kans. De poging van de supersub was voor keeper Lars Unnerstall. Vrij snel na die mogelijkheid schoot Jens Toornstra hard voorlangs.



Dessers verscheen een kwartier voor tijd weer voor Unnerstall, maar wederom was de goed keepende Duitser de winnaar. FC Twente hield stand, ook in de extra tijd, een periode waarin de Rotterdammers nog weleens toe wilden slaan dit seizoen. Al was daar wederom een prima redding van Unnerstall op een poging van Dessers voor nodig.