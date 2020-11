Feyenoord maakt werk van komst investeerder

De Rotterdammers hebben het in financieel opzicht lastig en worden al geruime tijd in verband gebracht met investeerders, ook vanuit het buitenland. Vooral vanuit de Verenigde Staten is interesse in Feyenoord, dat in financieel opzicht aanzienlijk minder slagkracht heeft dan Ajax en PSV.

,,Feyenoord heeft de ambitie om structureel mee te doen om de prijzen en de club naar een hoger sportief niveau te brengen, zowel nationaal als internationaal”, staat in een verklaring. ,,Het externe kapitaal is nodig om deze ambitie te realiseren en zal aangewend worden om verder te investeren in de selectie, het scoutingsapparaat en de jeugdopleiding.”

Volledig scherm De Kuip, de huidige thuisbasis van Feyenoord. © ANP De directie en raad van commissarissen van Feyenoord hebben in overleg met de huidige aandeelhouders, de Stichting Continuïteit Feyenoord en de Vrienden van Feyenoord, besloten om de volgende stap te zetten in het proces. Het financieel adviesbureau Lazard gaat de club daarbij helpen. De beoogde kapitaalinjectie staat volgens Feyenoord ‘in principe’ los van de gesprekken die al jarenlang aan de gang zijn over de komst van een nieuw stadion. Indien gewenst kunnen potentiële investeerders echter ook investeren in het stadion.

Feyenoord benadrukt dat het proces gaande is. ,,Er is op dit moment geen garantie dat er een transactie plaats zal vinden. Wat vaststaat, is dat de onafhankelijkheid en het unieke karakter van Feyenoord behouden zullen blijven. Verdere mededelingen zullen worden gedaan als daar aanleiding toe is.”

In juni 2019 hoopte Feyenoord nog op de komst van Amerikaanse investeerders. Een Amerikaanse partij wilde fors investeren in de Rotterdamse club, die in ruil zeggenschap en een winstpercentage moest afstaan.