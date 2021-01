Feyenoord met Jørgensen naar Heerenveen, Bijlow hervat training

Samenvatting AZ wint zevende topper op rij en Boadu schittert opnieuw

24 januari AZ heeft vandaag voor de zevende keer op rij een topper tegen Ajax, Feyenoord of PSV gewonnen. Dankzij twee goals van Myron Boadu in de tweede helft werd in De Kuip met 2-3 gewonnen, waardoor AZ nu vierde staat. De zeven zeges op een rij.