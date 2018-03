Feyenoord met moeite naar eerste uitzege in 2018

Door Mikos Gouka



Giovanni van Bronckhorst vertelde vrijdag dat één van de redenen dat zijn Feyenoord in 2018 nog geen enkele uitwedstrijd wist te winnen, de doorgaans slappe start is. In de aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle hamerde de trainer vooral op het feit dat zijn spelers goed uit de startblokken moesten schieten bij PEC. In Zwolle startte de ploeg zwak, maar eindigde de formatie nog beroerder.



De ploeg van trainer John van 't Schip, net als Feyenoord niet bezig aan een lekkere serie na de winterstop, kreeg twee fraaie mogelijkheden om de score te openen. Youness Mokhtar mocht tweemaal aanleggen, waar vooral de tweede mogelijkheid volop perspectief bood op de openingstreffer. In beide gevallen ontsnapte Feyenoord aan een achterstand.



En toen kort na de tweede kans Feyenoord wel doeltreffend toesloeg, had Feyenoord toch de vroege voorsprong die het wenste. De openingstreffer van Feyenoord was overigens wel een fraaie. Nicolai Jørgensen zette Jean-Paul Boëtius aan het werk. De linkerspits vond met zijn voorzet Steven Berghuis die snel Robin van Persie vrij voor het doel zette. De routinier tikte keurig binnen: 1-0.



Dat deed de topscorer aller tijden van Oranje ook bij de 2-0, weer was Boëtius nadrukkelijk betrokken bij het voorwerk. PEC Zwolle, dat in de warming-up Philippe Sandler geblesseerd zag afhaken, wist toen dat Feyenoord voor het eerst in zes edities tussen beide ploegen in Zwolle met de volle buit zou ontsnappen.



De thuisploeg, met de piepjonge Sepp van den Berg (16) in de basiself als centrale verdediger, zag direct na rust al helemaal de bui hangen. Diederik Boer tikte een afstandschot van Karim El Ahmadi knullig in de eigen bovenhoek (0-3). Mustafa Saymak sloeg snel terug door vogelvrij in te schieten. Tonny Vilhena maakte zijn negende goal van het seizoen nog (1-4), maar invaller Piotr Parzysek (2-4 uit een strafschop, 3-4 van dichtbij) maakte het nog spannend.



Feyenoord won voor het eerst sinds december 2017 twee wedstrijden op een rij. Het leverde de ploeg, op doelsaldo, de vierde plek op. Die werd door de beroerde slotfase niet met een glimlach gevierd. Positie vier betekent aan het einde van de rit wel dat deelname aan de play-offs wordt vermeden. En dat is vooral voor de internationals van Feyenoord heel veel waard.