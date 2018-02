Feyenoord met negen man pijnlijk onderuit bij Vitesse

Door Mikos Gouka



Nog slechts twee wedstrijden heeft Feyenoord voor eind deze maand de halve finale van het bekertoernooi tegen Willem II op het programma staat. De wedstrijd die simpelweg moet worden gewonnen om nog iets over te houden aan het huidige kwakkelseizoen. Want ook in Arnhem ging het weer gruwelijk mis. Vitesse boog een 0-1 achterstand om en klopte de Rotterdammers met 3-1. Bovendien kunnen Bilal Basacikoglu en invaller Tyrell Malacia een schorsing tegemoet zien na hun rode kaarten in de tweede helft.



Het kalenderjaar 2018 is, buiten de kwartfinale van het bekertoernooi tegen PSV, vooralsnog op een volledige mislukking uitgelopen. Oké, de tweede helft tegen FC Groningen leverde een klaterend applaus op in de Kuip maar dat had uiteraard alles te maken met de prachtige goal die Robin van Persie voor zijn rekening nam.



Er was één vloeiende Rotterdamse aanval, een counter die het Legioen kon bekoren. Thomas Bruns rekende voor rust op een fluitsignaal van arbiter Dennis Higler, maar de leidsman zag geen overtreding in de duw van Karim El Ahmadi. Feyenoord counterde snel en Tonny Vilhena was het eindstation met de 0-1.



Kinderlijk eenvoudig

Maar het was geen opmaat tot meer. Vitesse kwam kort voor rust langszij toen Guram Kashia kinderlijk eenvoudig uit de rug van Jeremiah St. Juste was geslopen. De verdediger knikte beheerst raak: 1-1. Eerder had Matt Miazga al op de lat gekopt. De Amerikaanse verdediger kreeg na rust nog een vrije kopkans, maar Brad Jones was attent.



Vitesse rook bloed en dat werd alleen maar erger toen Bilal Basacikoglu na een wilde tackle op Thulani Serero een rode kaart kreeg. De tien van Feyenoord werden vrijwel meteen op achterstand gezet. Roy Beerens schoot en Bryan Linssen was attent om op randje buitenspel binnen te koppen.



Voor Feyenoord was er toen weliswaar nog een kwart wedstrijd te spelen, maar de ploeg kon zich niet meer in de wedstrijd vechten. Sterker nog, Linssen raakte nog de paal. Heracles thuis en PSV thuis zijn de laatste twee hordes voor de halve finale van de beker. Wedstrijden om zich in vorm te spelen voor het laatste doel van het seizoen. Maar zeker ook wedstrijden om het ongekende verval eindelijk een halt toe te roepen, met 22 punten achterstand op koploper PSV. De Rotterdammers zagen invaller Tyrell Malacia in de slotfase ook nog eens met direct rood worden weggestuurd na een overtreding op Roy Beerens. Robin van Persie was toen al ingevallen, maar de topscorer aller tijden van Oranje was uiteraard kansloos met negen tegen elf. Bryan Linssen, de beste man op het veld, knikte in de slotfase ook nog de 3-1 nog binnen. Kort daarvoor had Feyenoord-verdediger Sven van Beek nog een goede kans op de 2-2 laten liggen.