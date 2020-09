Feyenoord: middelmaat op halve kracht

Advocaat over ‘laconiek Feyenoord’: ‘Spelers hebben niet de vorm om dit soort ploegen weg te spelen’

20 september Dick Advocaat vond dat zijn Feyenoord de wedstrijd ‘gewoon’ had moeten beslissen in de slotfase. Steven Berghuis kreeg twee grote kansen en ook Luciano Narsingh had nog een goede mogelijkheid om de 2-1 te maken tegen FC Twente.