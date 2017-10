Feyenoord moet in Limburg bewijzen dat de honger er nog is

Feyenoord vertrekt vandaag al naar Limburg. ,,Dat doen we altijd als we drie duels in een week spelen. Dan kunnen we goed rusten, goed eten en worden de spelers die vader zijn niet vroeg gewekt door hun kinderen’’, zegt Nicolai Jørgensen. ,,Bovendien hebben we de reis dan niet op de wedstrijddag in de benen.’’

Kantelwedstrijd

Of de honger minder is dan voorheen? ,,We hebben jarenlang gewerkt naar een kampioenschap. Dat heeft energie en kracht gekost, dat is duidelijk. De volgende stap na euforie moet je minimaal hetzelfde opbrengen. Dat is echt niet makkelijk. Kijk maar om je heen naar andere clubs. Maar we hebben een andere ploeg. We hebben geen Karsdorp, Kongolo, Kuyt en Elia meer. En we missen Botteghin en Van der Heijden langdurig. Dat betekent dat we weer moeten bouwen, maar wel met wekelijks de juiste resultaten. Dat lukte de laatste weken niet. Geluk is ook een factor hoor. Tegen PSV uit hadden we meer kunnen hebben dan een 1-0 nederlaag. En zondag hadden we op 2-1 kunnen komen tegen Ajax. Maar het wordt 1-2. Dan valt het de andere kant op. Het ligt allemaal dicht bij elkaar, denk ik. Alleen de resultaten niet. Winst en verlies is een wereld van verschil. Dat beseffen we ons wel.’’