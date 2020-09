Feyenoord na dramatische start niet langs FC Twente in eerste thuisduel

In de warme Kuip, waarin dertienduizend toeschouwers zaten, moest Feyenoord in deel twee op jacht naar de 2-1. Maar vooral Queensy Menig bleef bijzonder dreigend. Dick Advocaat bracht Luciano Narsingh voor Bryan Linssen, maar Feyenoord creëerde nauwelijks gevaar voor het doel van Drommel.



Een klein kwartier voor tijd kwam de Slowaak Robert Bozenik voor Nicolai Jørgensen en de Portugees João Teixeira voor Orkun Kökcü. Bozenik brak eenmaal door maar op weg naar Drommel vergat hij Narsingh aan te spelen. Twente koesterde het punt en Feyenoord kwam via onder meer een kopbal van Fer nog wel in de buurt van een treffer. Zes minuten extra maakte Ron Jans boos, maar de trainer van FC Twente zag zijn ploeg ook die tijd overleven. Dat was met kunst- en vliegwerk omdat aanvoerder Berghuis twee héél grote kansen onbenut liet en Narsingh miste ook nog diep in blessuretijd, waardoor Feyenoord de eerste thuiswedstrijd niet won.