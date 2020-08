Feyenoord oefent in Kufstein tegen Arminia Bielefeld en HSV

PSV maandag in gesprek met fans over spandoek met tekst ‘All Lives Matter’

8:47 PSV gaat aanstaande maandag in gesprek met supportersgroepering PSV Fans United over het spandoek met de tekst ‘All Lives Matter’, dat zaterdagavond tijdens PSV-Vitesse op de Oost-tribune in het Philips Stadion hing. De club geeft in een toelichting aan dat het doek niet bij de club was aangemeld, zoals volgens PSV doorgaans het geval. ,,We werden erdoor verrast”, aldus een woordvoerder.