Feyenoord ontvangt Amerikaanse investeerders met open armen

Door Mikos Gouka



Een Amerikaanse investeringsmaatschappij heeft zijn zinnen gezet op Feyenoord en de club staat klaar om hen met open armen te ontvangen. In ruil voor vele miljoenen dollars wil de huidige top van Feyenoord serieus overwegen om veel zeggenschap te geven aan de Amerikaanse partij, die in Europa al wel in andere sporten stapte, maar nog niet eerder in de voetbalwereld. Feyenoord heeft het geld volgens president-commissaris Toon van Bodegom hard nodig ‘om verder te professionaliseren’.



,,We moeten andere bronnen vinden, investeringen doen’’, zei hij afgelopen weekend in De Telegraaf, zonder de Amerikanen overigens als concrete optie te noemen. Maar andere bronnen in en rond de Kuip doen dat wél. De naderende komst van de Amerikaanse dollars blijkt ook de oorzaak van de onherstelbare aanvaring tussen Jan de Jong en de raad van commissarissen. De inmiddels vertrokken algemeen directeur was zeer huiverig voor het afstaan van macht aan de Amerikanen, maar Van Bodegom en zijn rvc deinzen er volgens insiders niet voor terug. De investeerder zou de mogelijkheid krijgen om in de Kuip mede te kunnen bepalen wie er trainer wordt, wie op de stoel van de technisch directeur gaat zitten en hoe het aan- en verkoopbeleid in Rotterdam-Zuid eruit moet zien.