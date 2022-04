Feyenoord ontvangt degradatiekandidaat Willem II

VOORBESCHOUWING Brouwers en Kramer onzeker voor IJsselder­by, Van Wonderen betreurt tegenval­ler voor voetbalkra­ker

Met een speciale videosessie verzorgde trainer Kees van Wonderen eerder in de week voor zijn spelers nog even een opfriscursus IJsselderby. Daarmee werden bij Go Ahead Eagles de laatste vraagtekens weggenomen over de waarde van het treffen met PEC Zwolle. Eentje die uiterst onzeker is voor twee Deventer sterkhouders.

1 april