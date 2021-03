Feyenoord ontvangt hekkensluiter FC Emmen

VVV-Venlo PS­V-trai­ner Schmidt smulde in Duitsland van de oefenstof van Luhukay

17 maart Als ‘thuus’ komen. Zo voelt het voor Venlonaar Jos Luhukay (57) om bij VVV aan de slag te gaan. Vandaag werd de oud-prof in De Koel gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Hans de Koning. Een verhaal over een trainer met een zachte g, maar een harde arbeidsethos. ,,Altijd lief zijn kan niet in topsport.”