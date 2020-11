Feyenoord op tandvlees naar puntje tegen FC Utrecht

SamenvattingDe vraag was al eerder gesteld. Een paar keer zelfs. Hoe staat Feyenoord er straks diep in december voor als de zware reeks van negen duels in zo’n drie weken er eindelijk op zit. Wie Feyenoord in de Kuip tegen FC Utrecht (1-1) zag, moet het ergste vrezen.

Door Mikos Gouka

De slijtageslagen tegen Fortuna Sittard en CSKA Moskou hadden er duidelijk ingehakt. Op het tandvlees haalden de spelers het einde. Trainer Dick Advocaat heeft nauwelijks nog spelers om op de bank te zetten over. En de wedstrijden zijn ware worstelingen geworden. Dat de Rotterdammers wederom niet verloren was bijna een mirakel. Er was op keeper Nick Marsman na eigenlijk niemand die zijn normale niveau haalde en bovendien kreeg FC Utrecht veruit de meeste en beste kansen.

De traditionele achterstand van Feyenoord bleef voor rust nog uit, maar daar was dan ook alles mee gezegd. FC Utrecht miste in de openingsfase kans op kans. Sander van de Streek, Mimoun Mahi, Bart Ramselaar en Gyrano Kerk, ze misten de mooiste kansen.

Keeper Nick Marsman bleef maar roepen. ‘Bij elkaar’, ‘kom eens in de organisatie’. Dat was blijkbaar makkelijker gezegd dan gedaan. Feyenoord moest gisteren maar weer eens een streep zetten door de namen van een paar spelers. Allereerst was Orkun Kökcü zoals bekend geschorst. Jens Toornstra was niet fris genoeg na hamstringklachten. En voor de aftrap meldde Bart Nieuwkoop zich ziek af bij de medische staf.

Jordy Wehrmann speelde derhalve centraal op het middenveld. Een prima prof, op trainingscomplex 1908 roemen ze al weken zijn gedrevenheid en professionaliteit, maar ook een speler die op 21-jarige leeftijd aanvankelijk helemaal geen plek in de selectie had.

FC Utrecht stemde de tactiek af op de Schot Johnston die vrij werd gelaten. Waar tegenstanders normaal Ridgeciano Haps of Tyrell Malacia daar moeten zien op te vangen en de zijkant afgrendelen, zagen ze de linkerkant van de Rotterdammers nu graag in balbezit.

Feyenoord kreeg eigenlijk maar één kans en dat was toen Mark van der Maarel in zijn 250ste wedstrijd met een snoekduik bijna zijn eigen keeper had verschalkt. De kopbal belandde op de binnenkant van de paal en keeper Maarten Paes redde vervolgens knap.

De snelle achterstand was er wel direct na de pauze toen Van der Maarel bij een Utrechtse corner alle tijd kreeg om aan te leggen. Marsman hield Feyenoord in de fase die daarop volgde op de been en eigenlijk uit het niets maakte Geertruida de 1-1.

Trainer René Hake bracht bij FC Utrecht aanvaller Eljero Elia binnen de lijnen en Dick Advocaat koos voor Luciano Narsingh als frisse buitenspeler. Het leverde een slotfase op waar vooral Utrecht nog kansen kreeg. Invaller Othmane Boussaid schoot tegen Marsman. In de blessuretijd kampten diverse spelers met krampaanvallen.

