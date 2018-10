Feyenoord op weg die doodloopt

Door Mikos Gouka



En toen, een etmaal na de gevoelige 3-0 nederlaag van Feyenoord in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax, was daar Eljero Elia om zijn voormalige werkgever in bescherming te nemen. Better times will come, liet de immer uitgesproken linkerspits vanuit Turkije via zijn twitteraccount weten.



Een goedbedoeld hart onder de riem van de Hagenaar voor een club die gisteren zwijgend akkoord ging met drie duels schorsing voor Jeremiah St. Juste, die zondag rood kreeg voor een overtreding op ­Nicolas Tagliafico, na inmenging van de VAR. Een club ook, waar de meest fanatieke supporters zich pal achter hun jonge keeper Justin Bijlow schaarden, nadat die op sociale media nogal onder vuur was genomen na zijn fout zondag in Amsterdam.