Feyenoord pakt door op transfermarkt en pikt Jacob Rasmussen op in Italië

De 25-jarige Rasmussen heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd al behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan. De Deen, deels opgeleid bij Næsby BK in zijn vaderland, speelde in de jeugdopleiding van Schalke 04. Vervolgens kwam hij als prof uit voor St. Pauli, het Noorse Rosenborg, de Italiaanse clubs Empoli en Fiorentina en het Duitse FC Erzgebirge Aue. In 2020 maakte hij de overstap naar Arnhem.

In principe wordt hij in de selectie van Feyenoord de vervanger van Jorrit Hendrix. Coach Arne Slot is geen fan van hem. Ramon Hendriks zou naar FC Utrecht verkassen op huurbasis, maar raakte geblesseerd. Bekend is dat een andere verdediger van de Rotterdamse club, Marcos Senesi, al maanden in verband wordt gebracht met een transfer. Hetzelfde geldt voor Fredrik Aursnes, die dichtbij een overgang is naar het Benfica van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt. Daarmee slaat de clubleiding opnieuw een flinke financiële slag. De middenvelder kostte een jaar terug 450.000. Vermoedelijk gaat hij nu de deur uit voor een bedrag van circa vijftien miljoen euro.

Eerder deze week huurde Feyenoord al Oussama Idrissi voor een seizoen van het Spaanse Sevilla. Quinten Timber werd overgenomen van FC Utrecht. En de Mexicaanse spits Santiago Giménez is eveneens aanstaande. Al stelt coach Slot dat het nog maar de vraag is of hij volgende week zondag, wanneer tegen Vitesse de competitie wordt gestart, meteen volledig inzetbaar is voor zijn nieuwe club. ,,We hebben ook nog te maken met zaken als acclimatiseren en visa et cetera. Dat is niet een, twee, drie geregeld.”