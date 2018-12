Feyenoord pakt reddingsboei in enerverend duel met FC Utrecht

Feyenoord heeft de bittere nasmaak van de thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard (0-2) van afgelopen weekend enigszins weggespoeld. De Rotterdammers wonnen in de achtste finale van het toernooi om de TOTO KNVB-beker van FC Utrecht. Tonny Vilhena maakte de enige goal in De Kuip.

Door Tim Reedijk

De druk op Feyenoord was groot De Kuip, die niet uitverkocht was. Na de troosteloze nederlaag van afgelopen weekend is Feyenoord min of meer uitgespeeld in de eredivisie. De KNVB-beker kan het seizoen nog van enige glans voorzien.

Feyenoord ging het duel ook wel aan alsof het een do or die-wedstrijd was. Zonder FC Utrecht van de mat te spelen kreeg de ploeg al in de eerste helft legio kansen. Trainer Dick Advocaat van de bezoekers was, ook met het oog op de wedstrijd van zondag tegen Ajax, wel benieuwd waar zijn ploeg zou staan in een topwedstrijd. In De Kuip was het verschil tussen Feyenoord en FC Utrecht groot, dat terwijl Ajax zondag op bezoek komt in de competitie.

Doelman David Jensen groeide uit tot de beste man bij FC Utrecht. Eerst had hij geen antwoord op een van richting veranderde vrije trap van Robin van Persie op de lat, daarna redde hij uitstekend op een vrije bal van Sam Larsson en weerhield hij ook Vilhena van scoren. Helaas voor de Deen kwam de rebound op hoofdhoogte terecht bij de Feyenoorder, die zo de 1-0 binnen kon koppen. Een paar minuten later voorkwam Jensen dat Van Persie de Utrechtse kansen al vroeg aan diggelen schoot.

Vooral in de beginfase van de tweede helft kreeg Feyenoord voldoende mogelijkheden om een plek in de kwartfinales veilig te stellen. Bij vlagen fraaie aanvallen misten maar een ding: de afwerking. Onder anderen Vilhena, Van Persie en invallers Luis Sinisterra (paal) en Nicolai Jørgensen waren dichtbij. Advocaat bracht zijn joker: Jean-Christophe Bahebeck. De Fransman speelde dit seizoen nog geen minuut door blessureleed. Hij was eigenlijk de enige aan Utrecht-zijde die vandaag serieus gevaar stichtte, tweemaal bracht Kenneth Vermeer redding. Een andere invaller, Nick Venema, was in extremis nog dichtbij met een geblokt schot en een kopballetje naast de goal. Ook werd er een kopbal van Timo Letschert van de lijn gehaald.