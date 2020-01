Feyenoord pakt volle buit na spectaculaire tweede helft tegen Heracles

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat had in Almelo slechts vijf veldspelers op de bank. Onder de reserves zelfs niet één middenvelder. De Hagenaar had in de rust woedend kunnen zijn omdat zijn spelers tegen Heracles te weinig hadden laten zien. Door een rake kopbal van Maximilian Rossmann stond Feyenoord met 1-0 achter in Almelo.

Advocaat koos niet voor wisselen en ingrijpen maar gaf zijn spelers opdracht om veel fanatieker en veel eerder druk te zetten op de defensie van Heracles. Na twaalf minuten in de tweede helft had Feyenoord de klus al geklaard. Jens Toornstra zorgde op aangeven van Steven Berghuis razendsnel voor 1-1.



Even later was Toornstra de aangever van de 1-2 van Luis Sinisterra en de Colombiaan was nog maar net klaar met het vieren van zijn feestje toen Eric Botteghin al de 1-3 had binnen gekopt. Heracles bleek toch niet zo onverstoorbaar als voor de pauze. Dat bleek onder meer uit de actie van Cyril Dessers die zo boos was op de spelers van Feyenoord omdat ze een strafschop na vermeend hands claimden dat hij een sprint trok en Berghuis omduwde. Arbiter Danny Makkelie gaf de Belg geel en trainer Frank Wormuth haalde de spits een paar minuten later naar de kant.

Volledig scherm Steven Berghuis en Orkun Kokcu vieren de voorsprong. © ANP Sport

Overleven

De wedstrijd leek toen al gespeeld ondanks het feit dat er nog zo’n 25 minuten afgewerkt diende te worden. Feyenoord controleerde en Heracles leek niet meer te kunnen. Tot Rossmann snoeihard voor 2-3 zorgde. Feyenoord moest nog twaalf minuten overleven. Berghuis had pech dat een fraaie poging van afstand nog net onschadelijk werd gemaakt door Blaswich.

De Rotterdammers zijn in elk geval voor even weer de nummer drie van de eredivisie al kunnen PSV en Willem II de ploeg morgen weer naar plek vijf duwen. De inhaalrace zal de ploeg ook vertrouwen geven voor het restant tegen Fortuna Sittard dinsdag in het bekertoernooi.Luis Sinisterra werd op het hoofd geraakt door keeper Janis Blaswich. Advocaat haalde hem naar de kant en bracht Sam Larsson. Even later verdween ook Nicolai Jørgensen naar de kant. Luciano Narsingh was zijn vervanger. In de slotfase maakte Rick Karsdorp zijn rentree als vervanger van Orkun Kökcü.