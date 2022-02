Feyenoord pikt Philippe Sandler transfervrij op in Manchester: ‘Hij is fysiek sterker geworden’

De bevestiging liet even op zich wachten, maar Feyenoord heeft Philippe Sandler nu dan ook gepresenteerd. De 24-jarige verdediger tekent een contract tot komende zomer in de Kuip met daarna een optie voor een jaar plus nóg een jaar.

Sandler kwam vooralsnog tot dertig wedstrijden in de eredivisie voor PEC Zwolle, dat hem in 2018 naar Manchester City liet vertrekken. Daar kwam hij niet verder dan een wedstrijd in het League Cup-toernooi en een wedstrijd in het FA Cup-toernooi. Na verhuurperiodes bij Anderlecht en Troyes is hij nu dus gearriveerd bij Feyenoord. Hij komt transfervrij over van Manchester City.

,,Voor Philippe is Nederland bekend terrein”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. ,,Door zijn jaren in het buitenland komt hij als een meer ervaren speler terug. Bovendien is hij fysiek sterker geworden. We verwachten dat hij als speler en wij als club daar veel profijt van zullen hebben.”

Sandler is de vierde speler die deze winter overkomt naar Rotterdam. Eerder werden al Patrik Wålemark, Cole Bassett en Jorrit Hendrix gecontracteerd. ,,We hebben deze transferwindow heel gericht en creatief moeten kijken naar hoe en op welke posities we de selectie konden versterken, daarbij zowel de korte als de lange termijn meewegend”, aldus Arnesen. ,,Dat we er vlak voor de transferdeadline in geslaagd zijn een pure centrale verdediger als versterking binnen te halen, is heel mooi en maakt ons ook in die linie minder kwetsbaar.”

Teixeira

Feyenoord kwam ook met de bevestiging van de transfer van João Teixeira naar Famalicão. De 29-jarige Portugees kwam in de zomer van 2020 voor 1,6 miljoen euro over van Vitória Guimarães, maar kwam sindsdien niet verder dan negentien eredivisieduels waarin hij niet één keer scoorde. Teixeira beschikte in De Kuip over een aflopend contract.

