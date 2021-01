Feyenoord presenteert Argentijnse spits Pratto: ‘Hij kan er meteen staan’

Halfjaar op huurbasisFeyenoord heeft in Lucas David Pratto (32) een aanvallende versterking gevonden. De ervaren spits komt voor de rest van dit seizoen op huurbasis over van de Argentijnse topclub River Plate.

Volledig scherm Lucas Pratto na een goal voor River Plate, de club waar Feyenoord hem voor een halfjaar van huurt. © AFP Technisch directeur Frank Arnesen is verheugd met de komst van Pratto, die een alternatief biedt voor de blessuregevoelige spitsen Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik: ,,Met de komst van een ervaren spits als Lucas voegen we een extra aanvallende optie toe aan de selectie die er meteen kan staan. Iets dat zeer welkom is met het oog de aanstaande, belangrijke seizoenshervatting en de ambities die we voor dit seizoen hebben. Goed voor Feyenoord dat we op deze manier onze selectie voor de rest van het seizoen nog hebben kunnen versterken.”



Pratto kan zijn debuut al snel gaan maken, want Feyenoord hervat de competitie volgende week zondag met de Rotterdamse derby bij Sparta. De ploeg van Dick Advocaat neemt het in januari verder op tegen PEC Zwolle (thuis), Ajax (uit), Heracles (thuis, achtste finale KNVB-beker), AZ (thuis), Heerenveen (uit) en PSV (thuis).

Populair door goals tegen Boca Juniors

De ervaren Pratto speelde het grootste gedeelte van zijn carrière in Zuid-Amerika en kwam bovendien vijf keer uit voor het nationale elftal van Argentinië, waarvoor hij twee keer scoorde. Zijn debuut als prof maakte hij in 2007 namens Boca Juniors, maar door zijn goals tegen die club groeide hij de laatste jaren uit tot een grote lieveling bij de miljoenen fans van River Plate.



In Zuid-Amerika beleefde hij meerdere clubsuccessen in Argentinië, Chili en Brazilië, wat hem ook diverse individuele prijzen opleverde. Zo kreeg Pratto in Argentinië al eens een onderscheiding voor Voetballer van het Jaar en werd hij in zowel Chili als Brazilië uitgeroepen tot beste buitenlandse speler van het jaar.

De overstap van Pratto naar Europa betekent niet zijn eerste avontuur buiten Zuid-Amerika. In Noorwegen speelde hij een half seizoen voor FC Lyn Oslo en tussen 2011 en 2013 was hij 85 wedstrijden de aanvalsleider voor het Italiaanse Genoa. In dat shirt was hij 33 keer trefzeker. De afgelopen jaren was Pratto weer actief in Zuid-Amerika, waar hij onder meer uitkwam voor São Paulo en River Plate.

Pratto scoorde eind 2018 in beide finales tegen Boca Juniors in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. Hij scoorde in totaal 22 keer in 80 duels voor River Plate, waar hij nog tot medio 2022 onder contract staat. River Plate speelt de komende twee weken tegen Palmeiras in de halve finale van de Copa Libertadores, maar heeft Pratto dus niet meer nodig in de jacht op nieuwe internationale successen.

