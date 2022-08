Feyenoord presenteert nieuwe uittenue met traditionele rood-witte accenten

‘Amerikaan­se zakenman Textor kandidaat-ko­per Vitesse’

Vitesse komt mogelijk in handen van de Amerikaan John Textor. Dat melden bronnen rond de Arnhemse club. De zakenman is al eigenaar van Botafogo in Brazilië en Olympique Lyon in Frankrijk en mede-eigenaar van Crystal Palace, uitkomend in de Engelse Premier League. Hij heeft ook een meerderheidsbelang in RWDM in België.

18 augustus