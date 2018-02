Feyenoord reist met brede glimlach af naar Venlo

Met een brede glimlach blikte Giovanni van Bronckhorst vooruit op de competitiewedstrijd tegen VVV zondag in Venlo. Niet dat de trainer van Feyenoord verwacht in Limburg wel even over de tegenstander heen te walsen, maar meer omdat zijn club de wind even weer in de rug heeft.