Feyenoord rolt CSKA binnen tien minuten op en doet goede zaken in EL

Dat Feyenoord geen spits heeft, is inmiddels wel bekend. Toch maakten de Rotterdammers drie goals tegen CSKA Moskou. Het biedt volop perspectief op overwintering in Europa.

Door Mikos Gouka



In de businessunit hoog in de Kuip sprongen technisch directeur Frank Arnesen en algemeen directeur Mark Koevermans juichend omhoog. Feyenoord speelde een uur lang zeer verdienstelijk tegen CSKA Moskou, maar als de Rotterdammers de laatste fase van het veld bereikten stokte het voortdurend. Tot na een uur spelen Orkun Kökçü opstoomde en Steven Berghuis in het vijandelijke zestienmetergebied aanspeelde. De aanvoerder schoof de bal scherp voor het doel langs en Ridgeciano Haps liep de bal in het doel: 1-0.

Het gejuich van een kolkende Kuip ontbrak, de spelers leken zich met hun vreugde ook geen raad te weten, maar het doelpunt was van grote waarde. Het gaf Feyenoord waar het zo naar snakte. CSKA Moskou had een helft laten zien makkelijk te kunnen combineren, maar Feyenoord had zich vastgebeten in de koploper van de Russische competitie.

Ridgeciano Haps en Steven Berghuis juichen na de 1-0.

Toen Kökcü een minuut of tien na de openingstreffer voor 2-0 had gezorgd, zat de ploeg op rozen. Niet veel later maakte Lutsharel Geertruida zelfs de 3-0 en was de wedstrijd beslist. Hoewel aan de 1-0 en 3-0 een buitenspelluchtje zat, was er geen VAR die het Rotterdamse feestje kon verstoren. En dus: een ruime overwinning voor Feyenoord tegen de gedoodverfde favoriet voor groepswinst in poule K van de Europa League. Het maakt dat Feyenoord na de gigantische mispeer verleden week tegen Wolfsberger AC weer helemaal meedoet in de strijd om een ticket voor de knock-outfase.



De Rotterdammers werden voortdurend opgezweept door trainer Dick Advocaat die samen met John de Wolf bleef hameren op concentratie en inzet. Voor de pauze liet Feyenoord zich ook al zien, maar toen schoot Steven Berghuis tweemaal in de handschoenen van de ervaren keeper Igor Akinfeev. Zijn derde poging was de grootste kans. Op slag van rust kreeg Berghuis de bal wel langs de Russische keeper, maar de verdedigers van de koploper van de Russische competitie brachten redding.

Achilleshiel

In die fase moet de aanhang van Feyenoord wederom hebben gedacht aan het feit dat aanvalslinie de achilleshiel is van Feyenoord. Nicolai Jørgensen kampt met een liesblessure, Robert Bozenik is nog maanden uit de roulatie na een botbreuk in zijn voet. Jongeling Naoufal Bannis wordt nog niet klaar geacht voor een gevecht met fysiek ijzersterke verdedigers en Dylan Vente was lang niet in beeld, maar zat weer op de bank.

Maar wat een weelde dus opeens na de pauze met drie goals in kort tijdsbestek. Maar om te overwinteren in Europa en daarmee de broodnodige extra miljoenen van de UEFA te kunnen bijschrijven is er nog meer nodig. In groep K zit alles zo dicht bij elkaar dat alles nog mogelijk is.

CSKA Moskou kwam tien minuten voor tijd terug. Marcos Senesi verschalkte zijn eigen keeper Justin Bijlow. Het zorgde echter niet meer voor een slotoffensief van de Russen, die pas twee punten wisten te verzamelen in deze Europese campagne.

Justin Bijlow kan er net niet meer bij: 3-1.

Op 26 november zal Feyenoord in Moskou dus een tegenstander treffen die alles of niets moet spelen om nog een rol van betekenis te kunnen spelen. In een stadion dat wel behoorlijk gevuld zal zijn met supporters van de thuisclub. ,,Dat vind ik vreemd’', zei Advocaat. ,,We spelen in één competitie in Europa en de omstandigheden zijn niet gelijk. Bij ons is het stadion drie keer leeg.’'

Toch speelde Feyenoord misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen, zeker in eigen stadion. Bryan Linssen leek nog de 4-1 te maken, maar de treffer werd wegens buitenspel geannuleerd. Dat was jammer voor de Limburger die zoveel kritiek krijgt, maar werkelijk alles gaf wat hij in zich had.

Andere poulewedstrijd

Dinamo Zagreb heeft in dezelfde poule Wolfsberger AC met 1-0 verslagen in Kroatië. De thuisploeg neemt daardoor de leiding over in poule K van de Europa League. De bezoekers uit Oostenrijk, die vorige week Feyenoord nog met 4-1 versloegen in De Kuip, speelden de tweede helft met tien man vanwege een rode kaart. Vlak voor rust kreeg middenvelder Matthäus Taferner zijn tweede gele kaart. Toch duurde het tot de 75e minuut voordat Dinamo het eerste schot op doel loste. Een minuut later was het ook direct raak. Invaller Iyayi Atiemwen, nog geen minuut in het veld, brak de ban. De ploeg uit Zagreb heeft vijf punten verzameld na drie duels en haalt koploper Wolfsberger in. De Oostenrijkers staan nu tweede met vier punten, even veel als Feyenoord.

Bryan Linssen.

Volledig scherm Feyenoord - CSKA Moskou © AD Sportwereld