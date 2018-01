Feyenoord rommelend naar zege bij rentree Van Persie in de Kuip

Door Sjoerd Mossou



De beroering zat hem lange tijd vooral in de randzaken, niet in het voetbal zelf. In de staande ovatie voor Robin van Persie bijvoorbeeld bij diens invalbeurt, of in het eervolle applaus vooraf, voor wijlen Reinier 'Beertje' Kreijermaat.



De middag moest het lang vooral van sentiment hebben. Zo hemeltergend slecht als FC Utrecht-Ajax, iets eerder op de middag, was het nog net niet, maar zeker voor rust scheelde het bar weinig. Ook Feyenoord en ADO blonken vooral uit in misverstanden, slordigheden, afzwaaiende voorzetten, mislukte combinaties en blinde ballen over de zijlijn. Slechts Nicolai Jörgensen, nadrukkelijk in de belangstelling van Newcastle United, was in de eerste helft dicht bij een goal.



Opgeteld bij de uitzichtloze situatie van Feyenoord op de ranglijst, leidde dat lange tijd tot een matte, haast apathische sfeer in de Kuip. Bovenal het Haagse uitvak liet zich horen. Het Rotterdamse publiek keek vooral lijdzaam toe, of zuchtte van ergernis.



De openingsgoal werd tamelijk ingetogen, bijna als een verplicht nummertje gevierd in de Kuip. Renato Tapia zette na 54 minuten goed door en bereikte Steven Berghuis aan de rechterkant. Die vond de goed weggelopen Tonny Vilhena, die diagonaal raak kopte: 1-0.



Het was één van de zeldzame aardige aanvallen tot dat moment, maar eindelijk kwam het duel daarna een beetje los. De 2-0 van Berghuis was zelfs ronduit fraai; een perfect gekruld schot langs keeper Robert Zwinkels.



Toen Lex Immers drie minuten later een verlengde corner binnen knalde (2-1), zoemde er zowaar iets van opwinding door het stadion. Sheraldo Becker miste kort na elkaar twee opgelegde kansen, waarna Feyenoord het duel alsnog besliste met een snelle uitbraak. Berghuis bediende Jens Toornstra, die van dichtbij scoorde: 3-1.



Van Persie mocht daarna nog tien minuten meedoen, voor het eerst weer in een Feyenoord-shirt in de Kuip, tot grote vreugde van het publiek. Maar afgezien van een paar fraaie balbehandelingen leidde dat niet meer tot grote opwinding.