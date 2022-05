Feyenoord schrijft historie in Marseille en plaatst zich voor finale Conference League

Met videoFeyenoord heeft zich geplaatst voor de finale van de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot bleef donderdag met 0-0 overeind in een thriller bij Olympique Marseille, nadat het de heenwedstrijd met 3-2 had gewonnen.

Oorverdovend was het geluid achter het doel van Ofir Marciano. De aanhang van Olympique Marseille schreeuwde de longen uit het lijf, maar geen enkele keer van vreugde. Feyenoord hield in de hel van Marseille stand en kon na afloop feest vieren. Wederom in de Conference League, die de club zoveel moois heeft gebracht dit seizoen. In de meest speciale wedstrijd bleven de Rotterdammers knap overeind.



Dat er een speciale wedstrijd op het menu stond, dat was de spelers van Feyenoord uiteraard al heel lang duidelijk. Maar toen de eigen buschauffeur van de Rotterdammers voor de wedstrijd op weg naar het Stade Velodrome het bevel van de Franse politie kreeg om op de snelweg om te keren, keken ze bij Feyenoord toch even met gefronste wenkbrauwen naar elkaar.

Baksteen

Er was simpelweg geen doorkomen aan richting de voetbaltempel van de Franse volksclub en aan de kant van trainer Arne Slot vloog er ook nog een baksteen door de (buiten)ruit. In Marseille wilden ze de Rotterdammers, na de mispeer verleden week in de Kuip (3-2), met huid en haar opeten. Een halfuur lang was het ook vooral tegenhouden wat de formatie van Slot kon doen. En Dimitri Payet was zoals verwacht de dirigent. De 35-jarige vedette zag een doelpoging worden geblokkeerd door Marcos Senesi en even later vuurde de voormalig international net voorbij het doel van keeper Ofir Marciano.

Het was meteen het laatste wapenfeit van Payet, want na een halfuur liep hij een kuitblessure op en moest hij het veld verlaten. Een verlies voor de wedstrijd, maa waarschijnlijk een opluchting voor Feyenoord. Payet was in beide duels met de Rotterdammers immers direct betrokken bij elf van de vijftien schoten. De aftocht van Payet en de daarmee gepaard gaande entree van ex-Ajacied Arek Milik leidde meteen ook de fase in waarin Feyenoord meer en meer uit de schulp kroop. Een poging van Guus Til werd geblokt door Gerson, Cyriel Dessers overkwam hetzelfde na een handig genomen vrije trap.

De aanhang van de Feyenoord, voor de wedstrijd urenlang natgeregend in de verplichte fanzone bij het Zuid-Franse strand, voelde steeds meer dat de finale van de Conference League in de Arena Kombëtare in Tirana in Albanië een realistisch scenario was.

Zenuwslopend

Maar er wachtte nog een zenuwslopende tweede helft waar Marseille naar de fanatieke aanhang mocht spelen. En maak er gerust bloedfanatiek van. Valentin Rongier leek L’OM naar 1-0 te gaan schieten maar zijn inzet was slap en dus een makkelijke prooi voor Ofir Marciano. Even later prutsten Arek Milik en Amine Harit op luttele meters van het Rotterdamse doel. Maar het ijzersterk acterende centrum Gernot Trauner en Marcos Senesi en de van niemand in de war rakende backs Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia groeiden meer en meer in hun rol.

Het was een kwestie van aftellen geblazen in wedstrijd achttien van Feyenoord in de Conference League. Het bracht de Rotterdammers van Pristina, Luzern, Borås, Haifa, Berlijn, Praag, Belgrado, wederom Praag en Marseille. In Tirana mag de club later deze maand het voor het eerst in twintig jaar weer een Europese finale spelen. Dat vooruitzicht zal ervoor zorgen dat het in Rotterdam de komende drie weken zal aanvoelen als in 2017 toen de landstitel weer eens werd veroverd.

Het zal de stad in dezelfde greep nemen en terecht. De Conference League gaf de club, na jaren een anonieme bijrol te hebben vertolkt in Europa, opeens weer volop kleur op de wangen. Het schroefde de marktwaarde van de spelers op en de clubkas werd gespekt, het bereiken van de finale leverde gisteren weer twee miljoen extra op. Maar het zorgde vooral voor momenten die de club en de aanhang tot in lengte van jaren zal herinneren.

‘Making memories‘ laat Feyenoord al maandenlang weten via de officiële clubkanalen. Marseille was weer zo’n fraai hoofdstuk. Er is nog één halte, in Albanië, om het proces te vervolmaken. En wie de hel van Marseille kan overleven, hoeft niet wekenlang wakker te liggen voor de eindstrijd in de Conference League.

