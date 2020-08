Feyenoord schrikt van promotieregeling KNVB

Door Mikos Gouka



Als Jong Sparta en Jong Volendam, de enige profclubs in die afdeling, namelijk zelf goed presteren zal een titel van Feyenoord waardeloos zijn. ,,Daar zijn we absoluut niet blij mee”, zegt Arnesen. ,,We nemen ons elftal heel serieus, alles is geregeld en dan hoor je dit. Als Sparta en Volendam in de top negen finishen, kunnen we niet promoveren.”



Als Sparta en Volendam eindigen op een plek van 10 tot 16, volgen er promotie/degradatieduels met de kampioen in de onder 21 competitie. Alleen als Sparta of Volendam bij de onderste twee ploegen eindigt in de Tweede Divisie is er meteen sprake van promotie.