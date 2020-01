Feyenoord slaat dankzij goals Jørgensen gaatje met Heerenveen

Door Mikos Gouka



Toen Dick Advocaat verleden week in het Spaanse Marbella werd gevraagd naar de hervatting van de competitie tegen Heerenveen maakte de trainer van een Feyenoord een gebaar. Een gebaar met z’n handen alsof hij iets of iemand de nek omdraaide. Dat moest symbool staan voor hoe de Friese opponent aan te pakken. Die boodschap heeft Advocaat blijkbaar overgebracht op zijn spelersgroep. In rap tempo werd in de eerste helft het verschil gemaakt in de Kuip.



Luis Sinisterra opende de score met een fraaie omhaal nadat hij in balbezit was gebracht door Steven Berghuis. Spits Nicolai Jørgensen was volgens de coach op de goede weg en dat bewees de Deen in de eerste opdracht van 2020. Eerst schoot hij beheerst de 2-0 achter Warner Hahn en niet veel later keek de voltallige Friese defensie apathisch toe hoe de Scandinaviër een corner van Orkun Kökcü binnen knikte: 3-0.



Bekijk hier de hoogtepunten van Feyenoord - sc Heerenveen! (Premium)