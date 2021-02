Feyenoord-slachter krijgt tips van Kist, Zlatan én familie: ‘Mensen zouden daar een moord voor doen’

Super Sunday Klaassen wil zondag grote slag slaan tegen PSV: ‘Ik ben een stuk vrolijker nu ik weer veel win’

26 februari Met een ticket voor de achtste finales van de Europa League op zak staat Ajax zondag in de uitwedstrijd tegen PSV voor een nieuwe uitdaging. ,,We kunnen de competitie daar nog niet winnen en ik juich pas als het echt beslist is. Maar we kunnen en willen daar een enorme slag slaan”, zegt Davy Klaassen.