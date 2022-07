Feyenoord slikt nieuwe oefennederlaag na debutantenbal tegen Osasuna

Feyenoord heeft zijn laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding verloren. In De Kuip eindigde de wedstrijd tegen het Spaanse Osasuna in 1-2. Nadat invaller Cole Bassett kort voor tijd de gelijkmaker maakte namens de Rotterdamse club, tekende Kike Barja in blessuretijd de 1-2 aan namens de Spaanse ploeg.

In een weinig verheffende oefenpot nam Osasuna voor de pauze al de leiding in De Kuip, die op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb leeg bleef voor publiek. Doelman Justin Bijlow van de Rotterdamse club verslikte zich in een vrije trap van Roberto Torres nadat hij kort daarvoor nog opgelucht ademhaalde toen hij de bal tegen zijn eigen paal schoot. Een kleine drie minuten voor tijd was het invaller Cole Bassett die de 1-1 voor zijn rekening nam namens de ploeg van Arne Slot. In blessuretijd maakte Kike Barja vervolgens de 1-2.

Bij Feyenoord maakten Jacob Rasmussen, Quinten Timber en Oussama Idrissi hun officieuze debuut in het rood/wit. Santiago Giminez (21) deed nog niet mee. Voordat de Mexicaan in actie kan komen voor de Rotterdamse club, moet hij nog terug naar zijn vaderland om formaliteiten af te handelen. Pas dan kan hij zijn debuut maken. Om die reden mist de spits in elk geval de eerste competitiewedstrijd van de ploeg van Arne Slot, volgende week zondag in Arnhem tegen Vitesse.

Of de door Benfica begeerde Fredrik Aursnes dan van de partij is bij Feyenoord, is de vraag. Mogelijk is hij de volgende speler die voor veel geld De Kuip uit wandelt. De Rotterdammers verlangen tenminste vijftien miljoen euro voor de middenvelder. Mocht de Noor vertrekken, dan wil Slot dat er een vervanger voor hem wordt aangetrokken.

Voor Jean-Paul Boëtius, die tot deze week meetrainde, ligt geen contract klaar in Rotterdam-Zuid. Slot geeft aan dat hij vanaf nu zijn conditie op peil kan houden in het beloftenteam van de Rotterdamse club.