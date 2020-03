Feyenoord sluit Brabantse week winnend af

Door Mikos Gouka

De wedstrijd tussen de twee oudste coaches in de eredivisie werd een wel erg makkelijke prooi voor Feyenoord. Adrie Koster (65 jaar en 111 dagen) en Dick Advocaat (72 jaar en 163 dagen) gaan zo lang mee dat ze dertig jaar geleden al tegenover elkaar stonden. In het seizoen 1990/1991 was Koster coach van Willem II en Advocaat van SVV. Willem II won met 6-0 van SVV.

Dat Advocaat met zulke cijfers zal verliezen als coach van Feyenoord, is uiteraard ondenkbaar. Die zeventien wedstrijden op een rij, competitie én beker, die Feyenoord onder Advocaat al niet meer verloor, maakt steeds meer indruk op tegenstanders. Willem II, toch de ploeg die in Amsterdam Ajax klopte en in Alkmaar AZ omver kegelde, besloot in de Kuip vooral achteruit te lopen.

Feyenoord kreeg de bal, maar waar de Rotterdammers in het verleden nog weleens in de val liepen tegen counterende bezoekers, was daar nu geen sprake van. De Brabantse week, met PSV, NAC en Willem II binnen acht dagen als tegenstanders, leverde dan ook niet al teveel problemen op.

Jens Toornstra juicht na de 1-0.

Jens Toornstra was de maker van de 1-0, op aangeven van linksback Tyrell Malacia. Voor Toornstra zijn vijfde competitietreffer waar hij vorig seizoen op acht goals finishte. Pol van Boekel zag niet veel later, na weer een voorzet van Malacia, een handsbal in een poging van Dries Saddiki om de bal te blokken. Steven Berghuis schoot vanaf de stip alweer zijn vijftiende competitietreffer binnen. Zeven van die goals maakte de aanvoerder van Feyenoord vanaf de strafschopstip. Berghuis benutte ook nog eens vier strafschoppen in zijn laatste vier duels voor Feyenoord, in alle competities.

En de rechterspits maakte zijn 66ste doelpunt voor Feyenoord in alle competities en evenaart daarmee Jozsef Kiprich. De volgende speler op de ranglijst sinds 1956 is Lex Schoenmaker (68).

Na rust kabbelde de wedstrijd wat voort. Feyenoord koesterde voorsprong in een week waarin de ploeg driemaal in actie moest komen. Al miste invaller Luciano Narsingh nog tweemaal een één op één moment met keeper Timon Wellenreuther, de eerste keer op aangeven van keeper Justin Bijlow.

Willem II creëerde eigenlijk helemaal niets in de Kuip. Het was Advocaat waarschijnlijk allemaal een zorg. Al zag hij in zo’n makkelijke wedstrijd wel vier spelers een gele kaart pakken. Eric Botteghin is om die reden volgende week op het Kasteel tegen Sparta geschorst. Aan de andere kant is hij er dan wel bij een week later in de Kuip tegen Ajax.

Advocaat constateerde na het laatste fluitsignaal dat zijn ploeg nog altijd in het spoor zit van de koplopers Ajax en AZ. Al is het gat van zes punten nog altijd dusdanig groot dat Advocaat vragen over een titelstrijd totaal niet serieus neemt.