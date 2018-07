Feyenoord sluit met Clasie voorbereiding winnend af

Door Dennis van Bergen



De doelpunten waren van grote schoonheid, vanmiddag in de halfvolle Kuip. Kort na rust opende Jens Toornstra de score namens de Rotterdammers. Hij rondde fraai voorbereidend werk van Jeremiah St. Juste en - met name - Steven Berghuis af. Laatstgenoemde was later de maker van de 2-0. Bij die goal had Robin van Persie een belangrijk aandeel met een bekeken passje.



Maar verder had de wedstrijd niet heel veel om het lijf. Dat kwam ook omdat Levante twee verschillende elftallen het veld op stuurde. Dat kwam het niveau van het duel niet ten goede. Desondanks maakte Jason kort voor tijd de aansluitingstreffer namens de Spaanse club.