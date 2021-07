Feyenoord sluit trainingskamp in Zwitserland af met eerste nederlaag

Slot stelde zijn beoogde basiself voor de wedstrijd op 22 juli in de tweede voorronde van de Conference League op. Alleen Leroy Fer ontbrak. De routinier die inmiddels centrale verdediger is, heeft alleen paar dagen last van een rugblessure. In Zwitserland mocht dit keer Wouter Burger de honneurs centraal achterin waarnemen, waar hij dat vorig seizoen ook al eens deed onder Dick Advocaat. FC Basel wil Burger graag overnemen, maar de Zwitserse club vindt de vraagprijs voor een speler die vaak bankzitter is nog iets te gortig.