Feyenoord sluit zware week af met derde zege op een rij

FC Groningen oogde aanvankelijk niet alleen frisser, de ploeg dwong ook af dat Feyenoord zoekende was. Trainer Danny Buijs had in de aanloop naar de wedstrijd in de Kuip gewerkt aan een systeem met veel spelers in de as van het veld en waar de middenvelders voortdurend voor diepgang zorgden. Buijs was door trieste familie-omstandigheden niet aanwezig in de Kuip, maar zijn rechterhand Adrie Poldervaart zweepte zijn formatie vanaf de zijkant fanatiek aan.