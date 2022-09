Feyenoord speelbal in Stadio Olimpico: Lazio is maat te groot

Door Mikos Gouka



Er was in het klamme Stadio Olimpico iets meer dan een kwartier gespeeld en Arne Slot verscheen met een bezweet voorhoofd aan de rand van het veld. De trainer van Feyenoord liet eerst vier vingers zien, daarna nog een keer vier en vervolgens twee. Het was een wanhopige poging van Slot om zijn Feyenoord qua spelsysteem te reorganiseren tijdens een totaal mislukte openingsfase die voor Lazio Roma moet hebben aangevoeld als een grote rondo met een wanhopige Rotterdamse opponent in het midden.



Lazio Roma liet Feyenoord in de eerste helft werkelijk alle hoeken van het veld zien. De verliezend finalist van de Conference League-finale zag meer spelers van de tegenstander levensgevaarlijk in het eigen zestienmetergebied opduiken dan in vrijwel de hele vorige Europese campagne. De snelle openingstreffer was een simpel driehoekje tussen Matias Vecino, Ciro Immobile en Luis Alberto waarbij de Spanjaard mocht afwerken alsof het om een trainingsoefening ging.

Bij de 2-0 liet Quilindschy Hartman zich wel heel erg eenvoudig uitkappen door Felipe Anderson en de jonge back had vervolgens pech dat Justin Bijlow niet vrijuit ging bij de poging in de korte hoek van de Braziliaan. Bijlow voorkwam even later nog de 3-0 van Vecino, maar de Uruguayaan mocht even later alsnog de 3-0 aantekenen. Bij al die situaties waren er voldoende spelers van Feyenoord in de buurt, maar resoluut ingrijpen zat er keer op keer niet in. En het was dat de Romeinen met de forse voorsprong gemakzuchtig werden want anders was de score voor rust al veel hoger opgelopen. Immobile en Adam Marusic morsten bijvoorbeeld vrije kansen.



Slot had zaterdagavond in Deventer na de 3-4 winst tegen Go Ahead vooral de nadruk gelegd op de vier treffers die zijn ploeg had gemaakt en bewust minder gewezen naar de slechte start met twee snelle tegengoals en in de slotfase nog een derde doelpunt van de hekkensluiter.

Nederlaag met klein voordeeltje

Misschien ook wel om zijn ploeg vertrouwen te geven. De succesformatie van vorig seizoen is zo goed als verdwenen en het teruggekochte vreemdelingenlegioen kan onmogelijk in recordtempo de draad foutloos oppakken. Lazio Roma, de huidige nummer negen van de Italiaanse competitie, bleek echter mijlenver verwijderd van de nummer twee van de eredivisie.



Maar of Slot rekening had gehouden met zoveel klassenverschil is de vraag. De trainer gaf voor de wedstrijd zelf aan dat Lazio en Feyenoord zouden duelleren om te domineren en dat het vast in fases zou gaan. Dan weer Lazio en dan weer zijn eigen ploeg. De praktijk bleek anders. Een nederlaag met één klein voordeeltje. De Romeinen zullen normaal gesproken snel zeker zijn van een ticket voor de knock-outfase en op de laatste speeldag in groep F van de Europa League in Rotterdam vast niet meer met het sterrenensemble afreizen naar de Kuip.

Na de pauze liet Slot Sebastian Szymanski niet meer terugkeren. Javairo Dilrosun werd de diepste middenvelder achter spits Danilo en Alireza Jahanbakhsh kreeg een helft speeltijd. De wissel van de Pool, die net zo flets speelde als zijn ploeggenoten, vertelde het verhaal. Van de grote uitblinker in Deventer naar een figurantenrol in Rome. Al kon dat laatste van heel Feyenoord worden gezegd. Vecino zorgde voor 4-0.



De 4-1 van Santiago Gimenez was ook veelzeggend. De Mexicaanse spits ontfermde zich snel over de bal en weigerde die bij de strafschopstip af te staan aan Orkun Kokcu. De spits schoot weliswaar onberispelijk raak, maar had maling aan de medespelers die vonden dat de aanvoerder door zijn gulzigheid in zijn hempje werd gezet. Diezelfde Giménez tikte ook nog de 4-2 tegen de touwen na een prachtig schot van Idrissi dat via de lat weer terug het veld in stuiterde. Een treffer voor de statistieken: hij is de eerste speler sinds Jon Dahl Tomasson in 1998 die bij zijn Europees debuut tweemaal scoort. Heel even mocht Feyenoord in blessuretijd nog hopen op een strafschop, maar na bestuderen van de beelden trok de scheidsrechter toch zijn keutel in.

Zondag wacht Sparta voor een sportieve revanche en komende donderdag komt Sturm Graz alweer op bezoek in de Kuip voor de tweede wedstrijd in de Europa League. Feyenoord zal snel willen antwoorden en dat kan ook. Vorig seizoen openden de Rotterdammers de Conference League met een matige vertoning in Israël tegen Maccabi Haifa (0-0). Het stroeve spel van die avond verdween echter in recordtempo met de bekende reeks richting Tirana als vervolg. Al zal de 4-2 in Rome natuurlijk een stuk pijnlijker aanvoelen dan de 0-0 in Haifa.

