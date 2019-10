Feyenoord staat voor schut tegen Fortuna

Nog geen twee minuten was de wedstrijd onderweg toen Feyenoord al achterkwam. Amadou Ciss scoorde met een gemak dat de standaard voor de gehele wedstrijd zou worden. De defensie van de Rotterdammers liet alles maar gebeuren. Bij de tweede Limburgse goal viel vooral de nonchalance van Ridgeciano Haps op. De linksback veroorloofd zich misplaatste frivoliteiten. Hij was het wel die Feyenoord, via Clint Essers overigens, nog op 1-1 had gebracht.



Wat een nieuw begin voor de Rotterdammers had kunnen zijn, was juist de start van meer ellende. Ook bij de 3-1 van Cian Harries verdedigde Feyenoord apathisch. Of de donderspeech in de rust hielp? Nou nee, binnen een halve minuut in de tweede helft was het alweer raak. Nu kopte Bassala Sambou binnen. Het meegereisde publiek van Feyenoord in totale verbijstering achterlatend.



