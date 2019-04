Feyenoord stelt derde plaats veilig na zege op reddeloos verloren NAC

De grappen op de tribune waren wel in te vullen. Die supporter, genaamd Rik, die moest er natuurlijk ‘in’. Stam kan dus niet al teveel waarde hechten aan de ruime overwinning van zijn toekomstige spelers. Aan de andere kant, ook details kunnen een trainer vaak bevallen. Orkun Kökçü bijvoorbeeld, die nadat hij had bijgetekend nimmer meer speeltijd kreeg, tot vanavond. De jeugdinternational versnelde ook vanavond het spel weer steevast, altijd de oplossing vooruit zoekend, ook als hij hangend aan de rechterkant in de aanvalslinie moet spelen. En Dylan Vente, die er de afgelopen maanden maar een beetje bij hing in Rotterdam, bleek toch al snel zijn naam weer op het wedstrijdformulier te hebben als doelpuntenmaker. Goed, dat dankte de jonge aanvaller natuurlijk wel aan ongelooflijk gepruts van keeper Benjamin van Leer.



Maar toch verdient de jeugdinternational nog altijd het voordeel van de twijfel. Wie ondanks het gemis van een fatsoenlijk tweede elftal overeind moet blijven, ligt bepaald niet in een gespreid bedje. Dat maakt ook de geslaagde terugkeer van Tyrell Malacia als basisspeler, na lang en bijrol te hebben vertolkt, knap. Algemeen directeur Jan de Jong vertelde vrijwel direct nadat technisch directeur Martin van Geel zijn vertrek komende zomer wereldkundig had gemaakt dat Feyenoord best zou willen instromen in de zogenaamde voetbalpiramide. De vraag is of de baas van de nummer drie van de eredivisie daar al flink werk van maakt achter de schermen, zoals het ook over de opvolging van Van Geel muisstil blijft in Rotterdam-Zuid.