Feyenoord stelt Jelle Goes aan in nieuwe functie: ‘Samen de lijn omhoog voortzetten’

Feyenoord heeft Jelle Goes aangesteld als Recruitment & Development manager, een nieuwe functie binnen de Kuip. Goes maakt de overstap vanuit UEFA, waar hij werkzaam was als Chief of Football Development.

De uit Hilversum afkomstige Goes (53) zal vanuit zijn nieuwe functie rechtstreeks rapporteren aan algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese. In een ondersteunende rol zal hij leiding geven aan de jeugd- en seniorenscouting, technische ondersteuning bieden aan Feyenoord Academy en als klankbord fungeren voor Feyenoord Vrouwen 1.

,,Het technische beleid dat de afgelopen jaren vorm heeft gekregen, willen we waarborgen en continueren. We zijn daarvoor op zoek gegaan naar het profiel dat in onze ogen aan de deels nieuwe organisatiestructuur zou moeten worden toegevoegd", zegt Te Kloese. ,,Daarbij zijn we uitgekomen op een dragende functie, die voor het gehele voetbaldepartement de benodigde technische ondersteuning kan bieden op het gebied van scouting en talentontwikkeling. Jelle neemt, door de verschillende technische functies die hij de afgelopen jaren heeft bekleed, enorm veel kennis en ervaring met zich mee. Dat, aangevuld met zijn bevlogenheid, maakt hem een ideale kandidaat voor de manier waarop we graag zien dat deze functie wordt ingevuld.”

Jelle Goes kijkt uit naar zijn nieuwe functie bij de landskampioen. ,,Feyenoord is een prachtige club, waar het harde werken van de afgelopen jaren echt zijn vruchten heeft afgeworpen. Ik ben blij en trots hier onderdeel van te kunnen uitmaken en samen die ingezette lijn omhoog verder voort te zetten. Ik ben de UEFA erkentelijk dat ze zich begripvol hebben opgesteld zodat deze stap voor mij mogelijk is. Wat ik bij Feyenoord ga doen, past niet alleen om privéredenen beter in het plaatje, maar brengt mij ook weer dichter bij de staf en spelers waar mijn hart en passie liggen. Ik kijk dan ook enorm uit naar deze uitdaging en de samenwerking met het team.”

Goes heeft na zijn professionele voetbalcarrière vele functies functies bekleed in binnen- en buitenland. Zo was hij onder meer drie jaar bondscoach van Estland en technisch directeur bij CSKA Moskou, waarbij hij zowel op organisatorisch als tactisch vlak verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de spelers vanaf de jeugdteams tot en met het eerste elftal. Bij de Israëlische voetbalbond en de KNVB was hij technisch manager, terwijl hij in Nederland ook actief was als hoofd jeugdopleiding bij FC Utrecht en PSV.

