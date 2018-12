Feyenoord stopt zegereeks PSV dankzij ijzersterke eerste helft

Door Mikos Gouka



De zege levert Feyenoord nog geen predicaat titelkandidaat op, maar het was wel een enorme opsteker voor de Rotterdammers die het seizoen zo slecht waren begonnen. En ook in Amsterdam werd de 2-1 winst van Feyenoord uiteraard bejubeld, Ajax is PSV tot op twee punten genaderd.

Toen in de aanloop naar de kraker het woord ‘stunt’ viel, waren ze er wel klaar mee in de Kuip. Feyenoord dat in eigen stadion in de eredivisie van de buitenwacht bijna moest hopen op een wonder om de koploper te kunnen verslaan, het voelde als vernedering.

De Rotterdammers knalden werkelijk uit de startblokken om meteen de Kuip vol achter zich te krijgen. In de Rotterdamse voetbaltempel werd het steeds stiller, zo vertelden vriend en vijand afgelopen week. Maar de komst van de tot vandaag ongeslagen lijstaanvoerder bracht ook bij het Legioen het beste in zichzelf boven.

De openingstreffer van Nicolai Jørgensen was bijzonder fraai. Een snelle uitbraak via Sam Larsson en Steven Berghuis werd door de Deense spits hard achter Jeroen Zoet geschoten. Het leek op een bevrijding voor Larsson ,die niet veel later in stelling werd gebracht na balverlies van Luuk de Jong. De Zweed kogelde fraai raak, PSV in totale verbijstering achterlatend.

Feyenoord had de wedstrijd onder controle, maar zag voor rust Jørgensen afhalen met een hamstringblessure en na rust diende aanvoerder Jordy Clasie de strijd te staken. PSV, na rust zonder de falende Gaston Pereiro, rook weer bloed toen Steven Bergwijn de 2-1 maakte.

Bij Feyenoord werd het alle hens aan dek, ook fysiek kreeg de ploeg het lastiger. Bij een poging van Bergwijn gooide de aanhang van een Feyenoord een extra bal het veld in. De spelers van Feyenoord vielen hier en daar om met aanvallen van kramp, maar de voorsprong werd over de streep getrokken.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Volledig scherm Sam Larsson laat Zoet kansloos. © Pro Shots