Feyenoord stort volledig in tegen Emmen, Toornstra redt punt in slotseconden

Door Daniël Dwarswaard



Feyenoord kende een droomstart in Emmen, maar gaf dat net zo snel weer weg. Na drie minuten maakte Orkun Kökcü al de 0-1. De Oude Meerdijk van Emmen is voor de middenvelder kennelijk een bijzondere plek. Hij maakt vorig seizoen zijn debuut in Emmen en fleurde dat op met een goal en een assist. Binnen het kwartier was het ook al 0-2 voor Feyenoord. Steven Berghuis, in de spits bij de afwezigheid van Luis Sinisterra en Nicolai Jørgensen, legde voor en Luciano Narsingh schoot prima binnen.