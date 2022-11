Feyenoord stuurt na drie nederlagen op een rij hoofdtrainer vrouwenelftal weg

Na drie opeenvolgende nederlagen van het eerste vrouwenelftal heeft Feyenoord hoofdtrainer Danny Mulder op straat gezet. Sandra van Tol neemt voorlopig zijn taken over bij de Rotterdammers.

Danny Mulder was bezig aan zijn vierde jaar als trainer bij Feyenoord Vrouwen, dat sinds afgelopen seizoen in de eredivisie uitkomt. Vorig jaar waren de Rotterdammers nog dé verrassing op het hoogste niveau, maar in de huidige competitie stelt het toch versterkte Feyenoord teleur met een huidige zesde plek. De achterblijvende prestaties van de afgelopen weken liggen ook ten grondslag aan het ontslag, zo stelt het bestuur.

Zondag verloor Feyenoord dus voor de derde keer op een rij. In Eindhoven was PSV met 3-1 te sterk. Daardoor is Feyenoord op basis van het doelsaldo door ADO Den Haag en PSV gepasseerd. Eerder deze maand was Ajax met 0-4 te sterk op Varkenoord.

Aanvoerder vol vertrouwen

Aanstaande vrijdag komt landskampioen FC Twente, dat nog geen punt heeft verspeeld, op bezoek. Een nieuwe nederlaag ligt in het verschiet, maar aanvoerder Annouk Boshuizen is vol vertrouwen. ,,Als we doorgaan op de manier zoals we tegen PSV hebben gespeeld, dan kunnen we FC Twente punten afsnoepen. Zeker als het publiek op Varkenoord erachter gaat staan.”

Danny Mulder was de eerste hoofdtrainer van Feyenoord Vrouwen. De Rotterdammer begon in 2019 bij de beloften van de vrouwentak, maar stroomde met het eerste door naar de eredivisie. In het regionale amateurvoetbal heeft Mulder als trainer een rijke staat van dienst. Sinds 1993 trainde hij onder meer bij RVV AGE, Spartaan’20, VFC, VVGZ en Olympia. Ook werkte hij in de jeugdopleiding van de bvo’s Excelsior en NAC.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.