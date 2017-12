Feyenoord swingt bij slotakkoord 2017 alleen in openingsfase

Door Mikos Gouka



Nicolai Jørgensen, na fraai aangeven van Sam Larsson (1-0) en Jens Toornstra (2-0) met een inzet in het dak van het doel, het betekende dat Feyenoord de winterstop in elk geval in zou gaan met een overwinning.



Maar het bleek, zoal vaker dit seizoen schijn. De bezoekers uit Kerkrade wisten de schade tot de pauze te beperken. Al was dat vaak met kunst- en vliegwerk, exact de manier waarop eerder dit seizoen de wedstrijd in Kerkrade tussen beide clubs in 1-1 eindigde.



En toen na rust Simon Gustafson de 2-1 binnen wist te koppen, was het opeens weer spannend. Jørgensen zorgde op aangeven van Vilhena voor 3-1. Maar het swingende uit de beginfase was verdwenen. Feyenoord bofte dat een overtreding van Renato Tapia op Mikhail Rosheuvel, binnen de beruchte lijnen, onbestraft bleef. Niet veel later deed arbiter Jochem Kamphuis ook of zijn neus bloedde toen Roda JC hands maakte in het eigen strafschopgebied.



Een mooi slotakkoord van 2018 bleef uit. Feyenoord gaf geen gas meer, Roda JC kon niet beter. Al kreeg invaller Jorn Vancamp nog een fraaie kans op 3-2, maar moederziel alleen voor Jones mikte hij over. Steven Berghuis sloeg in de slotfase nog twee keer toe: 5-1.



De uitslag in de Kuip betekende dat stadgenoot Sparta niet als hekkensluiter de winterstop in is gegaan. Feyenoord weet dat het vizier in 2018, naast uiteraard het bekertoernooi, vooral op plek twee gericht moet zijn. Met zes verliespunten meer dan Ajax is dat gat eventueel nog te overbruggen. Veel zal afhangen van de herstart in januari, waar Feyenoord start met loodzware uitwedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht.



De Rotterdammers verwachten volgende maand Ridgeciano Haps, Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Miquel Nelom weer beschikbaar te hebben. Michiel Kramer moet tegen die tijd een nieuwe club hebben gevonden. Voor de spits, tegen Roda JC disciplinair gestraft en met vrouw en kinderen op de tribune, is bij Feyenoord geen plaats meer.