Feyenoord toch niet naar Spanje voor oefenduel met Club Brugge

Skyboxen GA Eagles krijgen gestalte, Deventer club aast op uitbrei­ding IJsseltri­bu­ne in 2023

Go Ahead Eagles wil de veertiende club van Nederland worden. Zegt clubeigenaar Alex Kroes. De onverwachte promotie naar de eredivisie was een sportieve meevaller, maar er moet meer gebeuren om in Deventer een structurele eredivisieclub te positioneren. Dus moet stadion De Adelaarshorst op de schop. En snel ook.

12:43