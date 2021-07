Feyenoord treft oude bekende bij bereiken volgende ronde, ook opponenten PSV en Vitesse bekend

Europese voorrondesFeyenoord treft FC Luzern bij het bereiken van de derde voorronde van de nieuwe Conference League. Daarvoor dienen de Rotterdammers in een tweeluik eerst te winnen van het Kosovaarse FC Drita. Vitesse moet nog in spanning afwachten wie de tegenstander wordt.

Feyenoord komt tegen het Zwitserse Luzern een oude bekende tegen. Jordy Wehrmann, die de jeugdopleiding van de Rotterdammers doorliep, koos deze zomer namelijk voor een definitieve overstap naar Zwitserland. De middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij Luzern, dat als nummer vijf eindigde in de Zwitserse competitie. Feyenoord eindigde afgelopen seizoen eveneens als nummer vijf in de eredivisie en plaatste zich via de play-offs voor de voorronde van de Conference League.

Komende donderdag opent Feyenoord officieel het nieuwe seizoen met een bezoek aan Kosovo. Een week later komt FC Drita op bezoek in de Kuip. De club uit de gemeente Gjilan eindigde afgelopen seizoen als nummer twee in Kosovo. De wedstrijden in de derde ronde worden gespeeld op de donderdagen 5 en 12 augustus.

Ook Vitesse kwam uit de koker tijdens de loting in het Franse Nyon. RSC Anderlecht leek op voorhand de meest pittige tegenstander voor de Arnhemmers, maar daar hoeft de ploeg van Thomas Letsch niet voor te vrezen. De tegenstander komt namelijk uit het affiche tussen het Ierse Dundalk FC en het Estlandse FC Levadia Talinn.

Zowel Dundalk FC als Levadia Tallinn zit halverwege zijn competitie. Dundalk staat op de zesde plaats in de Ierse Premier League. Levadia Tallinn staat na zeventien wedstrijden eerste in de competitiestand van Estland. Daarmee is de club uit de Estse hoofdstad mogelijk op weg naar het tiende landskampioenschap in de clubgeschiedenis.

PSV

PSV neemt het in de derde voorronde van de Champions League mogelijk op tegen FC Midtjylland of Celtic. Daarvoor dient het in een tweeluik echter eerst af te rekenen met de Turkse nummer twee Galatasaray. De derde voorrondes worden op 3 en 10 augustus afgewerkt.

Volledig scherm Gravenberch tegen Midtjylland. © Pro Shots / Stanley Gontha De loting had voor PSV slechter kunnen uitpakken. De ploeg van Roger Schmidt had namelijk ook Shakhtar Donetsk (Oekraïne), Benfica (Portugal), AS Monaco (Frankrijk) of de winnaar van Celtic (Schotland) - FC Midtjylland (Denemarken) kunnen loten. Celtic eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Schotse competitie, terwijl Midtjylland op diezelfde plek eindigde in Denemarken.

Midtjylland treft mogelijk voor het tweede jaar op rij een Nederlandse tegenstander. Afgelopen seizoen zat de Deense club in de Champions League-poulefase met Ajax. De Amsterdammers wonnen het uitduel met 1-2 en waren in eigen huis met 3-1 te sterk.

Turkse grootmacht

Daarvoor moet PSV dus eerst worden winnen van Galatasaray. De Turkse grootmacht eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse Süper Lig, achter landskampioen Besiktas. Komende woensdag staat de eerste ontmoeting in Eindhoven gepland. De return wordt volgende week woensdag afgewerkt. PSV tankte vorige week vertrouwen door de laatste oefenwedstrijd tegen PAOK met 1-0 te winnen.



Mocht PSV onderuit gaan tegen de Turken, heeft het een vangnet. In dat geval stroomt het namelijk in bij de Europa League-voorrondes en is de Schotse nummer drie St. Johnstone de tegenstander. Ook de Tsjechische nummer vier Jablonec en het Cypriotische Anorthosis Famagusta, dat vierde eindigde in de competitie, hadden uit de koker kunnen komen.

PSV voor volle tribunes tegen Galatasaray PSV heeft alle beschikbare kaarten voor het thuisduel van woensdag met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League verkocht. Tijdens het duel zitten er 23.500 toeschouwers op de tribunes van het Philips-stadion. PSV mag Galatasaray vanwege coronaregels niet in een uitverkocht stadion ontvangen.

