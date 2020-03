Feyenoord vaagt reuzendoder NAC weg en staat weer in bekerfinale

Door Mikos Gouka

Feyenoord kan op 19 april voor de veertiende keer in de clubhistorie de beker winnen. De plek in de finale tegen FC Utrecht werd vanavond in recordtempo veiliggesteld. Er waren nog maar nauwelijks twintig minuten gespeeld en er stond al een veilige 3-0 op het scorebord in de kletsnatte Kuip. Halverwege was de schade voor de Brabanders zelfs al 5-0.

Volledig scherm Steven Berghuis. © BSR Agency NAC had een kwartier lang brutaal de regie opgeëist in Rotterdam, maar bij de allereerste gelegenheid dat Feyenoord echt opdook in het strafschopgebied van de club uit de eerste divisie, was het meteen raak. Steven Berghuis sneed een vrije trap messcherp aan en de Argentijn Marcos Senesi kopte keurig raak.

Dode spel momenten

Chef dode spelmomenten Said Bakkati balde op de bank zijn vuisten. Voor de zoveelste keer dit seizoen. De assistent-trainer van Dick Advocaat mocht, toen het in oktober bijltjesdag was voor de technische staf van Feyenoord, gewoon blijven zitten. De clubleiding had een dikke streep gezet door de namen van Jean-Paul van Gastel, Roy Makaay en Denny Landzaat, maar vroeg de 37-jarige Groninger of hij wilde aanblijven omdat hij prima werk leverde in Rotterdam.

Advocaat hevelde Bakkati van de tribune naar de bank en wilde dat zijn assistent zich nadrukkelijk met de dode spelmomenten zou gaan bezighouden. Dat doet de voormalig speler van Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, FC Zwolle en Emmen met verve.

Bakkati speurt doordeweeks minutieus naar gaten in de defensieve organisatie van de komende tegenstanders en stemt daar de corners van Feyenoord op af. Alleen al in de eerste drie wedstrijden na de winterstop (Heerenveen thuis, Fortuns Sittard uit, Heracles uit) scoorde Feyenoord uit een dood spelmoment. Zondag in Eindhoven was het wederom raak toen Eric Botteghin scoorde.

NAC zag dus ook Senesi toeslaan uit een vrije trap en de bezoekers waren bij het eerstvolgende dode spelmoment zo bang voor een tegentreffer dat Finn Stokkers en vooral aanvoerder Ignacio Monsalve aan Botteghin gingen hangen om een doelpunt te voorkomen. VAR Pol van Boekel sloeg alarm in Zeist en Jochem Kamphuis rende naar de stip. Steven Berghuis zette Feyenoord op 2-0, vijf minuten na de openingstreffer.

Wereldgoal

Het bleek meteen de doodsteek voor NAC. Keeper Nick Olij verslikte zich in Róbert Bozenik (3-0), Ridgeciano Haps verschalkte de keeper met een gevoelige boogballetje, maar dat was nog niets vergeleken met de werkelijk sublieme stiftbal die Berghuis van zijn voet liet vertrekken om de 5-0 op het scorebord te zetten.

Volledig scherm Róbert Bozeník © BSR Agency

Toen Kamphuis voor het rustsignaal floot, kregen de spelers een staande ovatie van de aanhang. Feyenoord was halverwege al lang en breed zeker van het feit dat de ijzersterke reeks onder Advocaat zou worden uitgebreid naar zeventien duels zonder nederlaag. Dertien competitieduels ongeslagen en vier bekerwedstrijden is de ploeg al ongeslagen. Op de tribune ter hoogte van de spelerstunnel klapten John van den Brom en Jordy Zuidam uiteraard niet enthousiast mee. De trainer en technisch directeur van FC Utrecht weten na vanavond helemaal zeker dat ze op 19 april in de Kuip een loodzware klus te klaren hebben.

Denken aan de finale

Advocaat haalde halverwege Marcos Senesi en Leroy Fer naar de kant. De twee steunpilaren stonden op scherp en zouden bij een eventuele gele kaart de eindstrijd tegen FC Utrecht moeten missen.

Edgar Ié en Oguzhan Özyakup waren de vervangers. Jean-Paul van Hecke kopte 5-1 binnen. Een paar minuten later schoot Berghuis vanaf de strafschopstip binnen. Nog maar eens onderstrepend dat hij op dit moment de speler op de Nederlandse velden is die het meeste invloed heeft op het spel van zijn ploeg. De Kuip klapte de handen stuk toen de speler, die eveneens op scherp stond qua kaarten, na een uur naar de kant mocht. Berghuis zat al lang op de bank toen Feyenoord de derde penalty mocht nemen. Luciano Narsingh, die door de met zijn tweede gele kaart bestrafte Roger Riera werd neergehaald, benutte het buitenkansje.