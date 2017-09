Feyenoord: Van der Heijden vier tot zes weken uitgeschakeld

Elf stadionverboden bij FC Twente, Vak-P boos op club

14:12 De KNVB heeft 11 fans van FC Twente stadionverboden tot drie jaar opgelegd wegens openlijke geweldpleging na de wedstrijd tegen PSV in april. Het bestuur van Vak-P is woedend, omdat ze vindt dat de supportersclub al genoeg is gestraft met sluiting van het home en intrekking van de horecavergunning.