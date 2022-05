Feyenoord verbijsterd over spandoeken Tirana: ‘In één woord walgelijk’

,,In één woord walgelijk”, noemt een woordvoerder van Feyenoord de uitingen. ,,Zoals al heel vaak aangegeven wijzen wij iedere vorm van discriminatie, uitsluiting, bedreiging en intimidatie af en dus zeker ook dit soort misselijkmakende uitingen. Met Feyenoord en wie wij zijn heeft dit helemaal niets te maken. Je vraagt je echt af wat zij die er als altijd weer laf, want onherkenbaar, mee op de foto gaan bezielt. “

Feyenoord kan het probleem naar eigen zeggen niet alleen te lijf gaan. ,,Hoewel het de naam van de club schaadt en we er dus vreselijk van balen, is wel duidelijk dat Feyenoord dit maatschappelijke probleem niet en in elk geval niet alleen kan oplossen. Al was het maar omdat we dus niet weten wie het zijn en dit zich steeds weer afspeelt buiten het stadion.”