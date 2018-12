Feyenoord verkleint achterstand op top-2 na simpele zege op VVV

Door Mikos Gouka



Feyenoord nam vanavond weer een hapje uit de achterstand op Ajax en PSV. De inhaalwedstrijd tegen VVV, vier dagen na de krachtsexplosie tegen koploper PSV, bleek niet meer een routineklusje. Het gehavende VVV beperkte zich in de Kuip slechts tot tegenhouden in de wetenschap dat het op die manier bijna een wonder nodig had om een positief resultaat weg te halen uit Rotterdam. De Limburgers zijn dit seizoen al nauwelijks in balbezit, maar tegen Feyenoord stond het percentage van de nummer acht van de eredivisie halverwege op slechts 18 procent.



Toen Tonny Vilhena profiteerde van gestuntel in de Limburgse defensie, zat de wedstrijd er na bijna dertig minuten spelen eigenlijk op. Voor de beresterke international is het jammer dat de winterstop aanstaande is, want Vilhena draait de laatste weken op volle toeren. Tegen PSV nam hij zijn ploeg al op sleeptouw en ook tegen VVV bleek hij weer de balveroveraar op het middenrif. Nog voor rust zorgde Robin van Persie voor de tweede treffer voor Feyenoord. De aanvoerder was ruim een maand uit de roulatie met een spierblessure, maar sloot vanavond in de Kuip weer aan.



Tegen PSV had Van Persie een minuut of twintig in actie kunnen komen. Vanavond, slechts vier dagen en vooral slechts twee trainingen verder, kon hij moeiteloos 69 minuten meedoen. Het zei alles over de speelwijze van VVV dat zo ver op eigen helft stond dat Van Persie nauwelijks meters hoefde te maken. Of misschien wel kon maken.