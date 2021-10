Feyenoord verliest in Arnhem door defensieve fouten, strijdend Vitesse eindigt met negen man

Feyenoord had bij winst in Arnhem in verliespunten voorbij Ajax kunnen gaan, maar de Rotterdammers verslikten zich in Loïs Openda van Vitesse: 2-1. De 21-jarige aanvaller uit Luik strafte fouten van Marcos Senesi en diens vervanger Lutsharel Geertruida af.

Feyenoord ging voor de tweede keer dit seizoen kopje onder. Na de nederlaag tegen FC Utrecht aan het einde van blok kort voor de interlandperiode, was dit keer Vitesse kort voor een break voor wedstrijden van de nationale elftallen te sterk: 2-1.



De eerste helft van Feyenoord was bepaald niet de sterkste van de ploeg dit seizoen. Alleen Oussama Darfalou mocht al driemaal ruiken aan een treffer. De spits van Vitesse schoot over, verscheen voor Justin Bijlow en stuitte op de keeper en de aanvaller vuurde nog eenmaal over het doel van de international.

Tussendoor had Loïs Openda al toegeslagen. De snelle aanvaller strafte een zwak moment van Marcos Senesi vakkundig af. De Argentijn dacht meer tijd te hebben om de opbouw te verzorgen dan hij in werkelijkheid had. Openda onderschepte de bal, ging langs Bijlow en ronnde simpel af: 1-0.

Feyenoord kwam vervolgens langzaam in de wedstrijd. De gelijkmaker van Guus Til, die koppend toesloeg op aangeven van Marcus Pedersen, verschafte Feyenoord lucht. En als Bryan Linssen de schitterende flank van Luis Sinisterra wel de juiste richting had meegegeven, was Feyenoord al met een voorsprong gaan rusten.

De tweede helft startte op een vergelijkbare wijze als de wedstrijd van Feyenoord eerder in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. Na een 1-1 ruststand was het razendsnel een kwestie van achtervolgen geworden. Lutsharel Geertruida ging onder de bal door en Openda had alweer een vrije doortocht. De Belg schoot in de verre hoek raak: 2-1.

Sinisterra kreeg de kans op 2-2, maar handelde te gehaast. Feyenoord zette nog aan in de slotfase met een gekraakt schot van Malacia en en schot van Toornstra als grootste wapenfeiten. Keeper Thijs Houwen was echter op zijn post. Dat was Bijlow ook bij een poging van Openda. De spits dacht aan een hattrick maar de keeper van Oranje voorkwam een grotere nederlaag.

De tien minuten extra tijd maakte een late inhaalrace nog mogelijk. Matus Bero en Thomas Buitink kregen nog rood in de blessuretijd, die uiteindelijk liefst een kwartier duurde. Vitesse slaagde erin om het spel compleet stil te leggen in die slotfase, waarin het een paar keer nog even flink grimmig werd. Bero en Buitink ontbreken over twee weken bij Vitesse in de derby bij NEC.

