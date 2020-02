Feyenoord verliest met Carlo de Leeuw (59) een echte clubman

NecrologieCarlo de Leeuw is na een lang ziekbed op 59-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer was sinds 2000 materiaalman bij Feyenoord en groeide uit tot clubman bij Feyenoord. De Leeuw leed aan kanker.

Door Mikos Gouka



Het is 12 december 2019 en in de kleedkamer van Estadio do Dragao staren de spelers van Feyenoord sprakeloos naar de grond. Trainer Dick Advocaat heeft de ploeg voor de wedstrijd tegen FC Porto zojuist toegesproken, maar de Hagenaar is niet vergeten om ook de nare situatie van Carlo de Leeuw te bespreken.

De materiaalman van Feyenoord viert die dag zijn 59ste verjaardag, maar van feest in zijn huis in het Brabantse Dommelen is bepaald geen sprake. Een paar maanden eerder, tijdens het zomerreces van Feyenoord, is de voormalig speler van Feyenoord opgeschrikt door de diagnose dat hij tongkanker heeft. Maar De Leeuw zet zijn schouders eronder, verbijt de pijn en rekent op de reële kans op herstel die de artsen hem voorspiegelen.

In het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen werd hij een paar weken later liefst twaalf uur geopereerd om de schade aan zijn tong te repareren. Hij meldde zich een paar dagen voor de operatie met zijn vrouw nog even bij zijn collega’s op het trainingscomplex 1908. ,,Jullie zijn nog niet van mij af hoor’’, zei De Leeuw.



Maar de operatie bleek niet de oplossing. In december werden er toch ‘onregelmatigheden’ ontdekt, op andere plekken in zijn lichaam. De Leeuw bleef echter strijdvaardig. ,,Ga er weer tegen vechten net als de vorige keer,’’ zei hij.

1980: PSV-Feyenoord 0-1. Feyenoord-aanvaller Carlo de Leeuw is net te laat bij een luchtduel met doelman Pim Doesburg van PSV. Ernie Brandts.

Want opgeven, dat was geen optie. De Leeuw vond dat hij dat al had gedaan als jonge voetballer. Wie hem in de jeugd zag spelen, voorspelde hem een gouden voetbaltoekomst. De Leeuw haalde inderdaad de hoofdmacht, maar brak nooit echt door in de Kuip. En dat was zijn eigen schuld, zei hij. ,,Het ging mij te gemakkelijk af,’’ vertelde hij in 2010 in een interview in AD Sportwereld. ,,Toen ik even op weerstand botste, ging het mis. Ik zat het seizoen na de bekerfinale op de bank en wilde meteen vertrekken. Ik had moeten vechten voor mijn kans.’’



Die bekerfinale op 17 mei 1980 werd het hoogtepunt van zijn loopbaan. De jonge linkerspits velt Ajax en zijn oude trainer Leo Beenhakker in de Kuip. Frank Arnesen opende de score voor Ajax, maar zeven minuten voor rust sloeg Carlo de Leeuw voor het eerst toe. Piet Wijnberg tikte de linkerspits aan, arbiter Charles Corver wees naar de stip. Petur Petursson velde het vonnis vanaf de stip. Twintig minuten voor tijd maakte hij het karwei af. De Leeuw, rugnummer 17, valt na de 2-1 op zijn knieën voor de fanatieke supporters van het beroemde Vak S. ,,Daar zaten mijn vrienden,’’ zei hij. ,,Ik had tranen in mijn ogen.’’



1979: Carlo de Leeuw.

Dat hebben ze nu al dagen in de Kuip, want De Leeuw kon de loodzware en oneerlijke strijd van de genadeloze ziekte niet winnen. Het overlijden van de 59-jarige Rotterdammer, die ook voor Excelsior, Cambuur Leeuwarden, Eindhoven en Volendam speelde, heeft een forse impact op de medewerkers in de Kuip. Daar werkte hij sinds 2000 zes dagen per week als materiaalman.

Sigaretje

Maar niet alleen in Rotterdam stond De Leeuw er goed op. De voormalig buitenspeler was tijdens diverse eindtoernooien ook de materiaalman van Oranje. Hij was één met de spelers. Tijdens het WK 2014 schoof hij Wesley Sneijder weleens stiekem een sigaretje toe. Om Oranje te kunnen helpen, kortte hij met alle liefde zijn jaarlijkse zomervakantie in het Spaanse Nerja flink in.

,,Maar iedereen kan mijn werk doen hoor’’, zei De Leeuw ooit. Hij vergiste zich. Natuurlijk, meer mensen kunnen voetbalschoenen schoonmaken en de juiste kleding klaarleggen. Maar de innemende De Leeuw kende als voormalig speler exact de wetten van de voetballerij en bezat nog een belangrijke en prachtige eigenschap. Of het nou om Joey Sleegers of Wesley Sneijder ging, hij maakte geen verschil. Hij was altijd en overal dezelfde Carlo de Leeuw.