Feyenoord vervolgt ongeslagen reeks in boeiende topper, maar juicht niet

Dat PSV het lek wel weer boven had na de drie overwinningen op een rij, dat ontkrachtte de technische staf van Feyenoord een dag voor de wedstrijd in de gebruikelijke teambespreking over de komende tegenstander. In Rotterdam is dat een klusje voor John de Wolf, die de spelers vanaf het eerste moment dat hij ging praten duidelijk maakte dat Feyenoord in Eindhoven volop kansen zou krijgen op alweer een goed resultaat mits de ploeg met lef zou durven voetballen.



PSV trok zich vanaf het eerste fluitsignaal van arbiter Dennis Higler terug op eigen veld. Feyenoord kreeg de eerste kans, de Slowaak Róbert Bozenik tikte na een vrije trap van Steven Berghuis in kansrijke positie net naast. PSV deed iets terug via een kopbal van Denzel Dumfries die tot opluchting van de verdedigers van Feyenoord niet tussen de palen geraakte.



Feyenoord voelde ondanks die kans meer en meer dat het de regie in handen had in Brabant. PSV wilde graag counteren, maar zonder echte snelheid in de tweekoppige-frontlinie met Sam Lammrs en Ryan Thomas. Orkun Kökcü schoot op de vuisten van keeper Lars Unnerstall. Maar de 0-1 viel toch. Dick Advocaat zei het in aanloop naar de kraker nog maar eens. De clubs die met vele varianten bij corners, moeten dat vooral zelf weten. De 72-jarige Hagenaar laat zijn assistent Said Bakkati, die enorm wordt gewaardeerd in de Kuip, in de week voor een wedstrijd de defensieve organisatie van de tegenstander ontleden. Daarbij verzint Bakkati één of twee opties om de corners te nemen. Feyenoord is in jaren niet zo gevaarlijk geweest bij het nemen van corners en dat eigenlijk met maar twee echt kopsterke mensen. Een van de spelers, Eric Botteghin, versloeg in een luchtduel Dumfries en liet de bal achter keeper Unnerstall en Cody Gakpo die de doellijn verdedigde in het net ploffen.